"هنادي مهنا" تتعرض لحادث مروع

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"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة واعتماد النتيجة غدا
سر إيقاف مزاد لبيع تماثيل الرئيس جمال عبد الناصر
حسن علام- متابعات
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