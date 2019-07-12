"المحافظين" ينظم زيارة إلى أسوان.. تعرف على التفاصيل

12 يوليه 2019 - 09:14 م

نظم حزب المحافظين، زيارة إلى محافظة أسوان، للتواصل مع المواطنين في القري والمراكز بالمحافظة، ومعرفة أهم المشكلات التى تواجههم.

وتضمنت الزيارة لقاءات مع عدد من القيادات الشابة وأعضاء الحزب بمدينة أسوان، ضمن جولة تشاورية لتدشين أمانة للحزب بالمحافظة.

واستعرض خلال تلك اللقاءات، أهداف الحزب ومبادئه ودوره الرقابي والتشريعي، وأهمية العمل علي تنمية الشباب الأسواني سياسيًا، لتمكينهم من المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار.

كما استعرض اللقاء بعض المشكلات التي تواجهها المحافظة بشكل عام، مع التأكيد علي نقص الموارد المالية المخصصة للتنمية، واستكمال الخدمات بالمحافظة.

وشملت الزيارة، جولات فى مدينة أسوان ومركز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، للتعرف على مشكلات تلك المناطق والعمل على حلها.

حضر اللقاء عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وأحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب لشؤون الإعلام، والمهندس كريم عبد العاطي، رئيس لجنة التنظيم والعضوية، وعدد من القيادات الشابة وأعضاء الحزب بالمحافظة علي رأسهم أحمد بكر، وبلال عابدين.

من جانبه قال كريم عبدالعاطى، رئيس لجنة التنظيم والعضوية بالحزب، إن الزيارة كانت مثمرة جدًا من حيث التعرف على مشكلات المحافظة التى تواجه المواطنين، وبحث طرق حلها بإستخدام أدوات الحزب المختلفة.

وأضاف "عبدالعاطى"، إن من أبرز المشكلات التى تم رصدها خلال الزيارة، كانت الصرف الخاص بمصنع كيما أسوان، والمشاكل التى يتسبب فيها، إلى جانب مشكلات فى شبكة المياه بمعظم مناطق المحافظة.

وتابع، أن تلك المشكلات سيتم تناولنها باستخدام الأدوات الرقابية والبرلمانية لدى الحزب، لإيصالها لأجهزة الدولة المعنية، لايجاد حل لها.

وأشاد رئيس لجنة التنظيم والعضوية، بتفاعل شباب المحافظة مع الزيارة، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات التى تواجه سكان المحافظة، والتى تعتبر مصدرًا مهما للسياحة، وتم اعلانها بشكل رسمى عاصمة الشباب العربى والإفريقي.

وأكد المهندس كريم عبدالعاطى، أن الحزب يولى اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، وتحديدًا أسوان، على اعتبار أنها محافظة حدودية وذات طابع خاص، مشيرًا إلى أن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تخفيف المعاناة عن كاهل مواطنى محافظة أسوان.