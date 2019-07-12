قيادي بحماس: نُمهل إسرائيل أسبوعا لتنفيذ تفاهمات التهدئة

12 يوليه 2019 - 10:10 م

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، إن حركته تُمهل إسرائيل، أسبوعا واحدا، لتنفيذ تفاهمات "التهدئة".



وقال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في خطاب ألقاه أمام متظاهرين مشاركين في مسيرات العودة، شرقي مدينة غزة: " نُهمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أسبوعًا فقط، من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأضاف حماد: " إذا لم يكسر العدو هذا الحصار، وإذا لم يُطبق التفاهمات، لدينا في جعبتنا الكثير من الوسائل والأساليب، تنتظر الإذن لتنطلق قوة وعزما وانفجارا في الأعداء إن شاء الله تعالى".

وتابع القيادي بحماس: " إنّ الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة بل في الضفة الغربية المحتلّة والخارج أيضًا".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية لتفاهمات مع إسرائيل، نهاية العام الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، تقضي بتخفيف الحصار عن غزة، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب السياج الحدودي.

وتقول حماس، إن إسرائيل تماطل في تنفيذ التفاهمات، وفي تخفيف الحصار.

وفي موضوع آخر، تعّهد حماد بالرد على قتل إسرائيل أحد أفراد كتائب القسام، الخميس.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت الخميس في بيان، إن الفلسطيني محمود الأدهم (28 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.

وفي بيان منفصل، قالت "كتائب القسام" إن الأدهم، أحد عناصرها بغزة، يتبع قوة "حماة الثغور".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني شمالي غزة "نتيجة سوء فهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث".

وقال حماد: " برغم الاعتذار (رد الجيش الإسرائيلي) سننتقم، وسنثأر للشهيد محمود الأدهم ونحن نُحضّر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو أنّه كلما قتل منّا سنقتل منه".

وتأتي تصريحات حماد، تزامنا مع وصول وفد أمني مصري، لغزة، بغرض عقد مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حول ملف "التهدئة" مع إسرائيل.