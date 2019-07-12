  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

معركة جديدة بين الإخوان والسلفيين.. تفاصيل

محرر المصريون في حواره مع المعلق العربي رؤوف خليف

رؤوف خليف لـ«المصريون»: «أجيري» مدرب فاشل و«شحاتة» لا يصلح لقيادة الفراعنة

الدولار

الدولار يفقد 8 قروش خلال 12 يومًا ليسجل هذا الرقم

حماس

حماس تمهل إسرائيل أسبوعًا وإلا ستعطي الإذن بإطلاق القوة

أرشيفية - منتخب الجزائر

ضربة موجعة لـ"الجزائر" قد تعرقل الحلم الإفريقي

تريزيجيه

رسميًا.. أندية إنجليزية تطلب «تريزيجيه» بهذا الرقم

أرشيفية

أزمة مرتقبة بين «الوفد» والبرلمان بسبب مجلس الشيوخ

ياسر برهامي

«برهامي» يفجر مفاجآت مدوية عن علاقة الإخوان بالسلفيين

أرشيفية

شيخ الأزهر يتصل هاتفيًا من ألمانيا للإطمئنان على طالبة الطب

صواريخ غزة

إطلاق صاروخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي بجنوب إسرائيل

السودان.. تجمع أكاديمي يضع شروطًا لإعادة فتح الجامعات

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان

#

الرئيس السيسي يهنئ السودان بانتصار الثورة

#

المهنيين السودانيين": نرفض أي تسوية تلتف على طموحات شعبنا

#

السودان وإريتريا يتفقان على فتح الحدود بينهما

أعلن تجمع أكاديمي في السودان، الجمعة، رفضه فتح الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد، إلا بشروط، بينها إقالة جميع قيادات الجامعات بدءاً من مدرائها.
جاء ذلك في بيان لتجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، المنضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين (يقود الاحتجاجات منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف قوى إعلان الحرية)، اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح التجمع أن فتح الجامعات "مرتبط بجملة من التدابير وهي شرط أساسي، منها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس إدارتها وأعضاءها وعودة المفصولين سياسيا".
كما اشترط تجمع أساتذة الجامعات حل الوحدات الجهادية (جمعيات ومنظمات تتبع للنظام السابق)، وحل شرطة الجامعات.
وأشار البيان أن "هذه التدابير تتطلب الانتقال إلى السلطة المدنية، وعليه فإن فتح الجامعات يرتبط بالمطلب الأساسي وهي السلطة المدنية التي تتولى تحقيق التدابير اللازمة لفتح الجامعات".
ومنذ أمس الخميس، أعلنت جامعات حكومية بعدد من مدن السودان مواعيد لاستئناف الدراسة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقف الدراسة في بعضها لنحو 7 أشهر.
وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي وجه المجلس العسكري الانتقالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إلا أن استمرار الاحتجاجات حال دون ذلك.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة، تباعا في جميع أنحاء البلاد.
لكن بعض الجامعات الخاصة استأنفت الدراسة خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين، قبل أن تعاود إغلاق أبوابها مجدداً.
وظلت كبرى الجامعات الحكومية وسط البلاد، مغلقة لأكثر من 4 أشهر، مثل جامعة الخرطوم والسودان والنيلين.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى "التغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الجزائر تفقد أكثر من 7 مليارات من احتياطات النقد
» الزمالك يفوز بهدف على أمونيا القبرصي وديًا
» التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة حول قاتل محفظة القرآن
» مصرع وإصابة 5 بينهم طبيب في حادث سير
» "زيدان" يغدر معسكر ريال مدريد بشكل مفاجئ
» الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء
» انفجار ضخم يستهدف اجتماع شيوخ قبائل ونواب بالصومال
» تفاصيل طعن طبيب لوالده بأوسيم
» بالفيديو.. اللقطات الأولى من شحن منظومة "إس-400" إلى تركيا
» لهذا الأمر.. يخنق زوجته حتي الموت في الشيخ زايد
» صراع الصفقات.. برشلونه يضم موهبتي اليابان وإنجلترا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة