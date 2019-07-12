الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة من غزة

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صواريخ غزة
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جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قذيفة صاروخية واحدة، أُطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر: " متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة، الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.
ويأتي هذا التطور، تزامنا مع وصول وفد أمني مصري، لغزة، بغرض عقد مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حول ملف "التهدئة" مع إسرائيل.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، إن وفدا أمنيا مصريا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والعميد أيمن بديع، وكيل الجهاز، وصلا إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)".
ويسود توتر في قطاع غزة، منذ مساء الخميس، حيث هددت حركة حماس بالثأر لمقتل أحد عناصرها برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقالت "كتائب القسام" إن محمود الأدهم، هو أحد عناصرها بغزة، ويتبع قوة "حماة الثغور"، واستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني شمالي غزة "نتيجة سوء فهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث". -

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