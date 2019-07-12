الجزائر.. جسر جوي من 10 طائرات إلى القاهرة

12 يوليه 2019 - 11:30 م

أمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، الجمعة، بإقامة جسر جوي جديد من 10 طائرات، لنقل مزيد من المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام نيجيريا، الأحد، بحسب التلفزيون الرسمي.



وأوضح التلفزيون الرسمي، أن هذه الطائرات ستنطلق، السبت، من مطارات الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

ولم يكشف المصدر، عن عدد المشجعين الذين سيتم نقلهم، لكن عادة ما تخصص شركة الخطوط الجوية الحكومية طائرات بسعة 250 مسافرا في هذه المناسبات، ما يعني أن الجسر سينقل قرابة 2500 مشجع.



والأربعاء الماضي، خصصت السلطات جسرا جويا نقل 450 مناصرا جزائريا في رحلات مباشرة إلى السويس المصرية، لدعم المنتخب الذي واجه نظيره الإفواري في في ربع النهائي.



وتأهلت الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعقب المباراة صرح عبد الرؤوف سليم، وزير الرياضة الجزائري، عن وجود جسر جوي سيقوم بنقل مزيد من المشجعين الجزائريين إلى مصر قبل مباراة نصف النهائي أمام نيجيريا، الأحد.

