الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس في مصر: صناعة هندية

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل، بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس في مصر خلال فصل الصيف ويتسبب في زيادة معدل الرطوبة وبالتالي يشعر الجميع معه بزيادة معدل الحرارة.
وأضاف شاهين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منخفض الهند الموسمي عبارة عن منخفض جوي يجلب معه كتلة هوائية شديدة الحرارة ويتسبب في رفع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية والكويت والسعودية والعراق وغيرها من الدول الخليجية لترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية، قائلا: «الحر المصري صناعة هندية».
وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل، بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن مصر محمية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وبمجرد أن تمر الكتلة الهوائية الحارة على البحرين الأحمر والمتوسط تنخفض درجات الحرارة بنسبة ما بين 5 إلى 7 درجات ولكنها تتحول من كتلة جافة إلى كتلة بشبعة بالرطوبة وتؤدي إلى ظهور الشبورة الصباحية في الوجه البحري ومع ظهور أشعة الشمس تختفي الشبورة وتتضح الرؤية بداية من الساعة الثامنة صباحا.


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