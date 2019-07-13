» توفيق عكاشة: الوطن العربي على فوهة بركان

13 يوليه 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الوضع في الوطن العربي مضطرب، مشيرا الى أن الوطن العربي على فوهة البركان، ومصر هى منتصف الوطن العربي.



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة، أن المصريين استوعبوا الدرس، وأدركوا أن أي هدف لديهم غير العمل والإنتاج "هيرجعهم 50 سنة للوراء".

