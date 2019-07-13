هذا ما قاله "أديب" عن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية

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الحياة السياسية

أديب
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عمرو أديب يوجه رسالة لمنتقدي العاصمة الإدارية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن من أهم ما يميز الإدارة الحالية أنها تفاجئنا بالانتهاء من المشروعات.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc  مصر"، يوم الجمعة، أن هناك خطة لتطوير المطارات المصرية، قائلا: "بحب المشروعات الجاهزة".
وتابع: "أسبانيا قررت رفع الحظر عن السفر إلى شرم الشيخ"، متوقعا أن تكون زيارة لاعب الكرة راموس أحد الأسباب لهذا القرار، مثمنا التطور الذي تشهده حركة السياحة المصرية، داعيًا العرب لزيارة الأماكن السياحية المختلفة بمصر.


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