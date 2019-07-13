توفيق عكاشة: "احتمال كبير أن ينهي الله الأرض بحكم مصر"

13 يوليه 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الله سبحانه وتعالى بدأ الأرض بملك مصر، وهناك احتمال كبير أن ينهي الله الأرض بحكم مصر.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الجمعة، أن الأعداء يعتمدون على عدم فهم الشعوب، مؤكدًا أن الشعب وحد هو القادر على بناء دولته.

