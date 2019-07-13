» نجم مسرح مصر: هذا الفنان كاد يدمر مستقبلي

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مصطفي خاطر

كشف الفنان محمد عبد الرحمن - نجم مسرح مصر - كواليس معرفته بزميله وصديقه مصطفى خاطر.

وقال "عبد الرحمن" في لقاء مع برنامج "مساء DMC" : "التحقت بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وأردت الالتحاق بالمسرح في الصف الثاني ، وهناك ذهبت فوجدت مصطفى خاطر وطلبت منه المشاركة في المسرح لكنه رفض وقال لي إنه لا يوجد أماكن وأنهم أنهوا المسرحية وطلب مني الالتحاق في العام القادم".

وأضاف: "كان هيضيع مستقبلي بسبب اللي عمله معايا لأني فضلت سنة كاملة مش بروح الجامعة بعدها".

وتابع: "بعدها ذهبت إلى مسرح المطرية وهناك تقابلت مع مصطفى خاطر مرة أخرى وتعارفنا ثم انضممت لمسرح الجامعة".

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