» نجم مسرح مصر: هذا الفنان كاد يدمر مستقبلي

13 يوليه 2019 - 07:59 ص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن - نجم مسرح مصر - كواليس معرفته بزميله وصديقه مصطفى خاطر.



وقال "عبد الرحمن" في لقاء مع برنامج "مساء DMC" : "التحقت بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وأردت الالتحاق بالمسرح في الصف الثاني ، وهناك ذهبت فوجدت مصطفى خاطر وطلبت منه المشاركة في المسرح لكنه رفض وقال لي إنه لا يوجد أماكن وأنهم أنهوا المسرحية وطلب مني الالتحاق في العام القادم".



وأضاف: "كان هيضيع مستقبلي بسبب اللي عمله معايا لأني فضلت سنة كاملة مش بروح الجامعة بعدها".



وتابع: "بعدها ذهبت إلى مسرح المطرية وهناك تقابلت مع مصطفى خاطر مرة أخرى وتعارفنا ثم انضممت لمسرح الجامعة".



