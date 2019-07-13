  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:06 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

محمد رمضان ينشر فيديو غريب: لما وريته للكومسري فكرني مجنون

كوفي كودجا

أشهر حكم في أفريقيا يعلن إشهار إسلامه بالأزهر الشريف

اليحيوح

إعلامي كويتي يكشف مفاجأة مدوية عن خلية الإخوان ببلاده

محمد صلاح

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

فريق الأهلي

الخطيب يعلن انضمام مدافع الزمالك إلى الأهلي

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "احتمال كبير أن ينهي الله الأرض بحكم مصر"

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان المقطم والمعادي

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز منتخب الجزائر بأمم إفريقيا

محمد سمير

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان علاقتهما بـ "دابسي"

موجة حارة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس في مصر: صناعة هندية

كشف غموض مقتل موظف بـ"صنافير"

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حكاية العجوزين الذين قتلهما صاحب "المفتاح"

#

كوب شاى وقطع أعضاء تناسلية.. جريمة مروعة بالشرقية

#

كشف غموض جريمة "القناطر": الزوجة سلمت "العشيق" لزوجها

#

خاتم وهاتف يكشفان عن علاقة غير شرعية وجريمة قتل بالهرم

جثة موظف

تمكن ضباط بمديرية أمن القليوبية من فك غموض العثور على جثة موظف بمدخل قرية صنافير بالقليوبية.

كان العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة لشخص بقرية صنافير دائرة المركز.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وأمر بتشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال ومعاينة الجثة تبين أنها لشخص يدعى " م س " 40 سنة، موظف بإحدى الشركات، وبها عدة طعنات في أنحاء الجسد، تم نقله إلى المشرحة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " ن ا ع " 32 سنة، و" ا س ا " 24 سنة، عاملين على علاقة عمل بالمجنى عليه وأنهما كانا يستقلان معه سيارته وأثناء سيرهما في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة وقاما بافتعال مشاجرة معه وطعنه بالأسلحة البيضاء وتركها في مكان العثور عليه وقاما بالاستيلاء على السيارة الخاصة بالمجنى عليه وفرا هاربين.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» كشف غموض مقتل موظف بـ"صنافير"
» فنانة مصرية تعتذر للشعب السعودي بعد "خطأ لا يغتفر"
» نجم مسرح مصر: هذا الفنان كاد يدمر مستقبلي
» موسيقار شهير: هذا ما حدث لابنتي بعد تحطم سيارتها
» فنان شهير يعلن وفاة والدته .. والعزاء في الكنيسة
» توفيق عكاشة: الوطن العربي على فوهة بركان
» لهذا السبب نشعر بدرجة حرارة مرتفعة عن المعلن عنها
» النائب العام يقرر تجديد حبس 11 متهما في تنظيم «خلية الأمل»
» "عكاشة" يكشف معلومات خطيرة عن الشعب المصري
» أزمة مرتقبة بين «الوفد» والبرلمان بسبب مجلس الشيوخ
» الزمالك يفوز بهدف على أمونيا القبرصي وديًا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة