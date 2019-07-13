بحرينية فى وضع مخل.. وزوجها يتدخل

13 يوليه 2019 - 09:35 ص

كشف شك الزوج حقيقة العلاقة الآثمة بين زوجته وعشيق لها، وتمكن من إثبات حقه من خلال تقديم بلاغ للشرطة عن شكه في سلوكها وبمراقبتها كشفت الحقيقة.

وتواجه السيدة البحرينية عقوبة الحبس لمدة عام مع الغرامة 100 دينار بعد ضبطها متلبسة بجريمة الزنا، كما يواجه شريكها “مطرب ” نفس العقوبة مع الإبعاد عن المملكة بعد نفاذها.

وتفصيلاً قدم الزوج بلاغ للشرطة بشكوكه نحوها، خاصةً أنه تركته بعد خلاف لتعيش مع والدتها، ومن ثم كشفت التحريات ترددها مع شخص أجنبي عنها على الملاهي الليلية والفنادق.

وعلى الفور قامت الشرطة بالاستعلام من إدارة الفندق عن طبيعة حجزهما، ليتبين أنهما معًا في غرفة واحدة وعليه تم ضبط المتهمين متلبسين بالجريمة.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بعلاقتها الشنعاء، فضلاً عن ضبط مقاطع مخلة بالآداب مُرسلة بينهما، كما أقر المتهم بفعلته ليواجها مصيرهما نظاميًا.