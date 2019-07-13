» تحذير شديد اللهجة من الصين لأمريكا

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أمريكا

الصين

تايون

قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية شاركت في صفقة لبيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، مضيفة أن الصفقة تضر بسيادتها وأمنها القومي.

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ذكرت أن وزارة الخارجية وافقت على طلب تايوان بشراء أسلحة تشمل 108 دبابات "ابرامز" من إنتاج "جنرال داينامكس"، و250 صاروخ "ستينغر" التي تصنعها شركة "ريثيون".

وقالت واشنطن، إن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي بالمنطقة لكن بكين تطالب بإلغائها.

ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، كشف أن الحكومة الأمريكية صدقت مؤخرا على بيع أسلحة لـ تايوان، متجاهلة موقف الصين الرسمي ومعارضتها الشديدة إزاء ذلك، لافتا أن الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي، بحسب وكالة الأخبار الصينية.

وحث وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، الولايات المتحدة على التعامل الصحيح للقضايا المتعلقة بتايوان، وعدم "اللعب بالنار".


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