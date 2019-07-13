مطاردة غواصة تحمل 8 أطنان من الكوكايين

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متابعات-علا خطاب

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كشف مقطع فيديو اللحظات الأولى لعملية احتجاز مركبة بحرية تشبه الغواصة كانت تحمل كميات كبيرة من المخدرات وسط المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ، بحسب خفر السواحل الأمريكي.

وقال خفر السواحل إن المركبة البحرية كانت قادمة من أمريكا الجنوبية وتحمل نحو ثمانية أطنان من الكوكايين تزيد قيمتها عن 232 مليون دولار.

وأظهر مقطع الفيديو أحد عناصر خفر السواحل وهو يقفز على سطح المركبة ويفتح غطاء، يخرج منه رجل رافعًا يديه نحو الأعلى في إشارة على الاستسلام.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل ستيفن بريكى لمحطة "أي بي سي" الإخبارية الأمريكية إن طائرة تابعة لخفر السواحل رصدت المركبة الشبيهة بالغواصة أولاً ومن ثم بدأت عملية المطاردة.

وأضاف أن المركبة التي يبلغ طولها 45 قدما كانت تبحر بسرعة 10 أميال في الساعة وعلى بعد مئات الأميال من الحدود الإكوادورية-الكولومبية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على تويتر تعليقا على مقطع الفيديو أشاد فيها بالعملية.

وقال خفر السواحل في تغريدة إن نائب الرئيس مايك بنس رحب بعودة الطاقم الذي شارك في عملية ضبط شحنة المخدرات.


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