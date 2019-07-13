» "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل هزة أمس بشرق القاهرة

13 يوليه 2019 - 11:18 ص

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، عن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فى الساعة 11 و37 دقيقة مساء أمس الجمعة هزة أرضية فى منطقة شرق القاهرة وشعر بها سكان القاهرة دون حدوث أى خسائر.

وكشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر على خط طول 31.4 شرق وخط عرض 29.9 شمال .

وأوضح المعهد، أن محطات الشبكة القومية للزلازال سجلت هزة من نفس المنطقة كانت فى 6 يوليو الماضى وقوتها 1.8 على مقياس ريختر على خط طول 31.34 شرق وخط عرض 29.99 شمال.