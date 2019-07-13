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وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا

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مخترع الكمبيوتر
مخترع الكمبيوتر

متابعات-علا خطاب

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أبو الكمبيوتر، فرناندو كرباتو، البالغ 93 عامًا، توفي داخل دار للرعاية، حيث كان ممن ساعدوا على اختراع الكمبيوتر من خلال تطوير ما يعرف بـ”المشاركة الزمنية” في الحوسبة.

وتقوم هذه المشاركة الزمنية، على أن يتمكن مجموعة أشخاص من التفاعل، مع حاسوب واحد في الوقت نفسه، من خلال خطوط هاتفية، وهذا الأمر كان بمثابة تطور كبير، في ستينيات القرن الماضي وجعل من كرباتو بمثابة أب للكمبيوتر بشكله الحديث.

وقالت أرملة الراحل، إيميلي كرباتو، إن الوضع الصحي للمخترع الفذ، تدهور كثيرا من جراء مضاعفات مرض السكري ، ورحل فرناندو عن الحياة، وهو يحمل لقب أستاذ فخري في معهد ماساشوستس للتكنلوجيا.

وقضى كرباتو معظم مسيرته المهنية في المعهد العلمي المرموق، وأشرف على مشروعه الطموح خلال عقد الستينيات.

وولد فرناندو في يوليو 1926، بولاية كاليفورنيا ، وكان والده المنحدر من إسبانيا، أستاذا للأدب الإسباني، وفي سنة 1943 دخل جامعة “كاليفورنيا لوس أنجلوس”، وتم ضمه إلى البحرية بمثابة تقني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال الراحل، في حوار صحفي سابق، إن البحرية الأميركية كانت في أمس الحاجة إلى التقنيين، وقتها، لأنها كانت تبحث عمن ينجزون أعمال صيانة مهمة في السفن الحربية.

لكن ما إن غادر فرناندو قوات البحرية، سنة 1946، حتى دخل إلى معهد كاليفورنيا للتكنلوجيا، وتخرج منه بشهادة البكالوريوس في الفيزياء ثم التحق بمعهد ماساشوستس للتكنلوجيا.

وفي الأطروحة التي نال بها درجة الدكتوراه، ركز الراحل على الفيزياء الجزيئية التي كانت تستدعي حسابات كبيرة تتطلب الحاسوب.


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