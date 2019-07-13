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"السجائر" تحرج إعلامية شهيرة.. ونشطاء: "شربتي شيشة ولا لسه يا سعدية"

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السجائر
السجائر

متابعات-علا خطاب

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أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل من جديد، وذلك بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها "إنستجرام"، خلال عطلتها من المغرب وهي تضع علبه السجائر على الطاولة ما أثار غضب جمهورها.

وظهرت ياسمين الخطيب وهى تتناول الإفطار خلال وجودها فى المغرب، وتضع علبة السجائر على الطاولة، ما أثارت غضب جمهورها، ونالت ياسمين الخطيب العديد من التعليقات السلبية على صورتها.

وجاءت أبرز تعليقات جمهورها على الصور: "السجاير دي نوعها ايه يا ياسمين، شربتي شيشة ولا لسه يا سعدية، بتشربي سجاير ".

وتستعد ياسمين الخطيب لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم "طلعت حرب" مع المخرج مجدي أحمد علي، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.


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Bonjour from Morocco ??????

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