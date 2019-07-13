أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

13 يوليه 2019 - 12:09 م

أعلنت الحكومة الإسبانية عن ترقية "باتريثيا أورتيغا"، التي كانت لا تزال حتى الآن برتبة عقيد في الجيش الإسباني، لتصبح أول امرأة جنرال في المنظومة العسكرية في دولة أوربية.

وبحسب ما صرحت به المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيسابيل سيلأ، أمس الجمعة لدى الكشف عن القرار إن ترقية أورتيغا إلى هذا المنصب يأتي بعد 31 عاما من سماح إسبانيا بالعمل للسيدات في صفوف القوات المسلحة.

وتبلغ السيدة الجنرال الجديد من العمر (56 عاما) وهي مهندسة تعيش في مدريد من أسرة عسكرية، وكانت حتى الآن مديرة معمل المهندسين في الجيش.

وكانت أورتيغا، التي كانت من طليعة السيدات اللواتي تقدمن للانضمام إلى الجيش في 1988 أيضا أول سيدة تصل لرتبة عقيد في القوات المسلحة الإسبانية خلال 2015.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، قد صرحت الخميس الماضي أنها تشعر "بالفخر الكبير لأن تقدم امرأة واحدة يعني تقدم جميع السيدات".

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأسبانية فإن المرأة بعد 3 عقود من بدء الانضمام للجيش في إسبانيا، باتت حاليا تمثل 12.7% من العسكريين الإسبان بجميع الأسلحة، المشاة والبحرية والجوية.