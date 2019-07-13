  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

صومال

بـ"26 قتيلًا..انتهاء حصار فندق بجنوب الصومال

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

صورة نادرة

صورة نادرة للملك سعود.. تثير ضجة على تويتر

صلاح

مفاجأة.. إجراء غير متوقع من ليفربول تجاه "صلاح"

الملك سلمان وولي العهد

بعد 23 عامًا.. مكالمة من الملك سلمان تنهي هذا الأمر

طلاب

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

سيدة جنرال

أول امرأة برتبة "جنرال" في هذه الدولة

علاء مبارك

تأجيل محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

الشوال

"الشوالي" هذا ما حدث معى عند قدومي لـ"القاهرة"

التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%

الحياة السياسية

\طلاب
\طلاب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"التعليم": نسبة النجاح في الثانوية العامة مرتفعة واعتماد النتيجة غدا

#

تعرف على شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة

#

الصحة: هذه المحافظة الأعلى فى الإصابة بفيروس سى

#

«رضا حجازي»: هناك تطوير شامل لمراحل التعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة

إعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وهنأ الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM ، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل فى شعبة العلمى علوم بلغوا (14) طالبا/طالبة، و(10) طلاب فى علمى رياضة، و(10) طلاب فى الشعبة الأدبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» نقيب الصحفيين يعرض تفاصيل مشروع جديد للنقابة
» حريق في طائرة تجسس أمريكية.. تعرف على السبب
» تصريح قوى لعريقات حول موقف أمريكا النووى
» "كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال
» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت
» السفير البريطانى بمصر عن الآثار المهربة: سنصدر بيانًا قريبًا
» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها
» التعليم تعتمد نسبة النجاح للثانوية بـ 78.6%
» "سيبت ليكم الهداية" تغضب الجمهور من فنانة شهيرة
» فنانة تستنجد بـ"مباحث الإنترنت" لإنقاذها من هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة