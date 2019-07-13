» مفاجأة.. زوج أنغام أعاد طليقته إلى ذمته بدون علمها

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أنغام وزوجها الموزع احمد ابراهيم

متابعات-علا خطاب

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كشفت تقارير صحفية مفاجئة مدوية عن عودة الموزع أحمد إبراهيم لزوجته الأولى ياسمين عيسى إلى ذمته من جديد، دون علمها، على الرغم من زواجه من الفنّانة أنغام.

وقالت أسرة ياسمين عيسى، بحسب التقارير الصحفية المنتشرة، إن الموزع أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم إلى ذمته مرة أخرى دون علمها بتاريخ 2 مايو الماضي، وأنهم عرفوا الأمر بالصدفة.

وعن الطريقة التي اتبعها الموزيع الموسيقي، كشف عن أنه أرسل بلاغًا لإعلامها بعودتها إليه إلى عنوان شقتهما القديمة وهي لم تكن متواجدة فيها، مؤكداً أن ما فعله كان مقصوداً حتى لا تعلم زوجته الأولى بالأمر وتسير الإجراءات في صالحه.

وكان أحمد إبراهيم طلق زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد إصرارها على الانفصال منه بعد زواجه من أنغام، فوقع الطلاق رجعيًا بتاريخ 28 مارس الماضي، أي أنه يحق له إعادتها إلى ذمته دون علمها في أي وقت قبل انتهاء فترة العدة.


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