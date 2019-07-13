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صورة نادرة للملك سعود.. تثير ضجة على تويتر

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متابعات حنان حمدتو

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أظهرت صورة تاريخية تعود إلى عام 1954 م، لقطة نادرة تجمع الملك سعود بن عبد العزيز بصحبة مجموعة من قيادات المملكة آنذاك.

وأوضحت الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لمكتبة الملك سعود على موقع التدوين المصغر “تويتر”، سمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي أمير المنطقة الشرقية والأمير عبد الله بن جلوي.

كما ضمت اللقطة الغرَاء عبد الله بالخير وزير الإعلام وسكرتير الملك سعود، بالإضافة إلى سالم بن هزال الفقيه السبيعي –رحمهم الله – .

جدير بالذكر أن  الشيخ “سالم بن هذال  الفقيه السبيعي ” خدم في إمارة المنطقة الشرقية وخفر السواحل وسلاح الحدود وغيرهم من المواقع على مدار 40 عاما.



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