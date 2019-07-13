» فى موقف صادم.. عائلة تعرض طفلها للبيع على الإنترنت

عرضت أسرة أسترالية طفلها للبيع على موقع متجر إلكتروني مقابل 50 دولارا أستراليا، بما يعادل 35 دولار أمريكي ، ما أثار غضب الكثيرين ودفع المتجر لحذف المنشور قبل مقاضاته .

وتعاملت الأسرة مع ابنها كأي سلعة عادية حيث أرفقت صورة له وكتبت عليها "الطفل بحالة جيدة" مع عنوان التسليم وإمكانية التوصيل المنزلي.

واضطرت الأسرة للإحتيال على الموقع في نشر إعلانها الإجرامي ، إذ تمنع إدارة الموقع نشر إعلانات تخص الأعضاء البشرية ، ولذلك قامت بإدراج إعلانها تحت فئة "ألعاب خارجية" .

وقبل انتشار الإعلان بشكل الكبير لاحظته إدارة موقع Gumtree Australia الشهير وقامت بحذفه فور اكتشافها .