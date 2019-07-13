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"كاف" يسحب بطاقات الإعلاميين بمؤتمر تونس والسنغال

الرياضة

كاف
كاف

محمد عبد الحارس

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قام الإيفواري مامادو المسئول الإعلامي بالكاف بملعب الدفاع الجوي بسحب البطاقة الإعلامية الخاصة بتغطية بطولة أمم أفريقيا من بعض الإعلاميين الذين حضروا المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخب تونس والسنغال.

وجاء ذلك  بسبب قيام بعض الإعلاميين بتصوير المديرين الفنيين ولاعبي المنتخبين بالهاتف الشخصي، وهو ما اعترض عليه مامادو بشدة وقام بسحب البطاقة من بعض الإعلاميين بسبب هذا التصرف.

ورفض "مامادوا" استكمال العديد من أسئلة الصحفيين الحاضرين للمؤتمر للحديث عن مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.

واكتفي بأسئلة قليلة من جانب الإعلاميين بعد أن أكد أن آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس وياسين الخنيسي مهاجم الفريق تأخرا في الحضور إلى المؤتمر الصحفي وبالتالي أثر هذا الأمر على الوقت المحدد لهم.


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