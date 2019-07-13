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مع الأوقاف..

نقيب الصحفيين يعرض تفاصيل مشروع جديد للنقابة

الحياة السياسية

رشوان
رشوان

متابعات حنان حمدتو

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الأوقاف

نقابة الصحفين

استعرض ضياء رشوان نقيب الصحفيين تفاصيل تعاون بين نقابة الصحفيين ووزارة الأوقاف لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بتسهيلات كبيرة.

وقال «رشوان»، خلال افتتاح الدورة الأولى بعنوان «قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني»، ظهر اليوم ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، إن التجديد في الأدمغة وليس في الكتب، فهو يظهر في سلوك الأفراد ، مؤكدا أنه لا تجديد إلا بالاحترام والتعامل الجيد بين الناس.

وأضاف: أن تدريب المحرر في الشأن الديني بهذا الشكل يجعله قادرا على التعامل مع القارئ، وهذا أفضل لأنه سيجعل هناك حالة من التفاعل، فالمهنية هي الأساس لكل عمل جيد.

ولفت إلى أن الدورة المقامة تساهم في أن تجعل الصحفي أو الإعلامي أكثر جدية ومعرفة بما يكتب، وليست في علوم الدين وإنما في علوم الصحافة والإعلام.

وأشار رشوان إلى أنه سيتم تبادل الدورات والأدوار مع الأوقاف للوصول إلى منظومة متكاملة، فـ التبادل سيكون بين مركز التدريب الجديد والأئمة، وهناك الكثير من التعاون الذي سيشهده الصحفيون خلال الفترة المقبلة، منها تقديم فرص في الإسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة.


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