"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

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تحدث خافير أجيرى، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، عن أسباب تراجع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى عن مستواه المعروف خلال بطولة امم افريقيا 2019.

وقال أجيرى، خلال حديثه مع مرافقيه قبل السفر إلى إسبانيا صباح اليوم، إن محمد صلاح وصل معسكر المنتخب وهو منهك للغاية، بسبب الموسم الشاق الذى خاضه مع ليفربول الإنجليزى، حيث خسر الدورى فى آخر مباراة، كما فاز ببطولة دورى أبطال أوربا.

وأضاف المدرب الإنجليزى، "محمد صلاح لعب 65 مباراة هذا الموسم مع فريقه، كلها كانت مستوى أول، ووصل معسكر المنتخب خلصان ومش قادر، وحاولنا إراحته قدر المستطاع ولكن لم نستطع، فى ظل الضغوط الواقعة علينا لتحقيق اللقب".

وودع منتخب مصر بطولة أمم افريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف  


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