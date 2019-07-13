حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

13 يوليه 2019 - 03:34 م

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس عضو مجلس النواب صلاح عيسى ، عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

وفى وقت سابق أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس النائب صلاح عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على طلب النائب العام، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسي وذلك بالتزامن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.

ويواجه النائب صلاح عيسي، اتهام باستغلال نفوذه كعضو مجلس النواب، وعضو بالمجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية. وذلك لتسهيل وإنهاء اجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.