» «بلماضي» يُعاين أرضية ستاد القاهرة

13 يوليه 2019 - 04:16 م

حرص جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على معاينة أرضية ملعب ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة نيجيريا في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في التاسعة من مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.

جاء معينة بلماضي لأرضية ملعب القاهرة خاصة وأنها أول مباراة سيخوضها الفريق الجزائري على الملعب التاريخي في الكان، وشاهد كذلك غرف الملابس وأبدى إعجابه الشديد بها.





