اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

13 يوليه 2019 - 04:39 م

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.

وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن نسبة النجاح هذا العام، بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا / طالبة، مقسمين: "34 طالبًا / طالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM ، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلاب "دمج".

وأضاف "عبد الحكم"، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا / طالبة، و10 طلاب في "علمي رياضة"، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.