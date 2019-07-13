اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

متابعات ـ محمد عبدالرحمن
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.
وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن نسبة النجاح هذا العام، بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبًا / طالبة، مقسمين: "34 طالبًا / طالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM ، وطالب من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلاب "دمج".
وأضاف "عبد الحكم"، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالبًا / طالبة، و10 طلاب في "علمي رياضة"، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
مغرب07:06 م
فجر
03:25
شروق
05:05
ظهر
12:06
عصر
15:44
مغرب
19:06
عشاء
20:36