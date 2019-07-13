"التضامن" تعلن موعد صرف تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة اعتبارا من غد الأحد لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية.

وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ان ذلك يأتي بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج فى مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة مناشدا الحجيج الالتزام بمواعيد السفر المدونة على التذاكر.

وأضاف عبد الموجود أنه من المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاج بدء من 23 يوليو الجاري على ان تنطلق اولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاج من محافظات الجيزة والدقهلية الى المدينة المنورة واول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري على أن يكون سفر اخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم.

وتتابع الوزارة الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم حج الجمعيات الاهلية لهذا العام حيث وجهت بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج مع الاهتمام بكبار السن والمرضى و توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.