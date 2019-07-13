"الأعلى للإعلام" يحذر من نشر نتيجة الثانوية العامة

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقع الإلكترونية، من الترويج أو نشر نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2019، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة "اليوم السابع" التي تمتلك وحدها حق النشر حصريًا.

وقال المجلس، الذي تلقى شكوى رسمية من "اليوم السابع"، بهذا الخصوص، إنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكي حقوق الملكية الفكرية الحصرية وفقا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

وقالت الشكوي: إن "اليوم السابع" هي الصحيفة الوحيدة في مصر التي حصلت على حق النشر الحصري لنتيجة الثانوية العامة 2019، رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعكس المواقع التي نشرت أنها تمتلك حق إعلان النتيجة على غير الحقيقة.