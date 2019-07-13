تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد خلال الأيام المقبلة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، عبر القناة الأولى، إن الانخفاض في درجات الحرارة يشمل القاهرة والوجه البحري ويصل إلى شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستتراجع إلى 42 درجة مئوية على جنوب البلاد بعدما وصلت اليوم إلى 45 درجة.

ونصحت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات والمياه.

ولفتت إلى أن الرياح ستكون معتدلة على كافة أنحاء البلاد، وتنشط على السواحل الشرقية للبلاد وجنوب سيناء.



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