  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

محمد بن سلمان

5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

الأرصاد

تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

كاف

أزمة عنيفة داخل «الكاف» قبل نصف نهائي أمم إفريقيا

الاقتصاد المصري

مصر الثالثة عالميًا في النمو الاقتصادي

الدكتور طارق شوقي

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

الإيغور

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

الملك سلمان

هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عيسي

حبس النائب "صلاح عيسي" 15 يومًا بقضية "رشوة المقابر"

أجيري

"اجيري" يهاجم "صلاح".. "جاي خلصان"

تأجيل المصادقة على "اتفاق الخرطوم" لأجل غير مسمى

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

وكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة غير متوقعة في صادرات الصين

#

عاجل.. إيقاف نشاط كرة القدم في السودان

#

ماي: لن نغادر أوروبا إذا رفض البرلمان خطة بريكست مجددًا

#

رئيس الزمالك عن "الأهلي": "يلعب بالنار"

قال مصدر مطلع بقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي في السودان إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت بينهم والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن "التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير".

وأردف بالقول: "قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها.

وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تمهد لفرض عقوبات على بوتين
» بالفيديو.. لحظة وفاة حارس مرمى داخل الملعب
» «جيريس»: جاهزون للفوز على السنغال والعبور للنهائي
» تأجيل المصادقة على "اتفاق الخرطوم" لأجل غير مسمى
» مصادر : إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال ساعات
» أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»
» قرار عراقي انتظرته السعودية 23 عامًا
» «بلماضي» يُعاين أرضية ستاد القاهرة
» بـ"26 قتيلًا..انتهاء حصار فندق بجنوب الصومال
» أنصار الله تعلن مقتل قيادات عسكرية باليمن
» ابنة رانيا يوسف تظهر عارية:«فين البنطلون»

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة