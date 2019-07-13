» مصادر : إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال ساعات

زار الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم، كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة، للاطمئنان على سير العمل به.

وقال مصدر بالأزهر، إن الشيخ صالح اطمأن على سير العمل بالكنترول، وتأكد من الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الأوائل ونسب النجاح بمختلف الشعب.

وأضاف المصدر، إنه من المقرر أن يبحث الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر مع قيادات المشيخة موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تكون خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم إعلان العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، سيتم بعدها الإعلان الرسمي عن النتيجة في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر.?