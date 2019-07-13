» بالفيديو.. لحظة وفاة حارس مرمى داخل الملعب

13 يوليه 2019 - 06:21 م

توفي رامون إسماعيل كورونيل، حارس مرمى فريق يونيون دى جولوندرينا، عقب تصديه لركلة جزاء خلال مباراة أقيمت فى الأرجنتين.

وتصدى رامون إسماعيل لركلة جزاء ليقود فريقه لتحقيق الفوز على منافسه فى المباراة التى جمعتهما بدورى الإقليم الشمالى فى بلدة صغيرة تقع شمال مقاطعة "سانتا فى" بالأرجنتين.

وذكرت الصحافة الأرجنتينية أن الحارس صاحب الـ17 عاماً تصدى لركلة الترجيح بـ"صدره" قبل أن يسقط مغشياً عليه مصاباً بسكتة قلبية أدت لوفاته.

وأثارت وفاة الحارس تساؤلات عشاق كرة القدم، عما إذا كان ارتطام الكرة بـ"الصدر" قد يؤدي إلى الوفاة.

وبالعودة إلى الدراسات الطبية، نجد أن القلب يتعرض للأنقباض بسبب إرتطام جسم ما (مثل الكرة) بالصدر في مكان معين في توقيت حساس للغاية لدورة القلب، مما يؤدي إلى الوفاة.