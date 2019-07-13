  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

فضائح بالجملة.. نكشف أسرار مشاجرات «إعلاميّ الإخوان» بالخارج

جرينبلات

مفاجأة بشأن "حل الدولتين" في صفقة القرن

برلمان مصر.. انقلب السحر على الساحر

هل ترفع الحكومة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه؟

نجوم امم افريقيا

نجوم «فشنك».. «فى أوروبا هالله الله.. وفى مصر يعلم الله»

أرشيفية

بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

الاخوان

«الكتاتني» يكشف سر الخلاف المشتعل داخل الإخوان

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

كاف

أزمة عنيفة داخل «الكاف» قبل نصف نهائي أمم إفريقيا

الإيغور

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

محمد بن سلمان

5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصادر : إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال ساعات

#

اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

#

رسميًا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلانها غدًا

#

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019.. موقع الوزارة

نتيجة الثانوية العامة

أوائل الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الازهرية

الشهادة الثانوية الأزهرية

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.

وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.

وجاءت نتيجة الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بمختلف الشعب كالآتي:

حصل على المركز الأول علمي الطالب: أحمد بكر محمد عبد الباري بمعهد عبد الرؤوف الوكيل بالدلجمون كفر الزيات بمحافظة الغربية بمجموع 650 بنسبة مئوية 100.00%

وحصل على المركز الأول للقسم الأدبي الطالب: محمد السيد خليل المتولي بمعهد كفر الخوازم بطلخا محافظة الدقلهلية بمجموع 626 بنسبة مئوية 99.37%.

فيما حصلت على المركز الأول للطلاب المكفوفين الطالبة: هبه فتوح حسين السيد عوض بمعهد فتيات المحلة الكبري بمحافظة الغربية بمجموع 615بنسبة مئوية 97.26%.

في حين حصل علي المركز الأول للشعبة الإسلامية الطالب أحمد جمال صابر فريد بمعهد الشعبة  الإسلامية بالعاشر من رمضان بمجموع 635 بنسبة مئوية 94.78%.

وأوصى شيخ الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية بأن يواصلوا التميز والتفوق ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، وبر الوالدين، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، والابتعاد عن رفاق السوء والمحبطين، وأن يدرك الطالب أن دراسته في الجامعة تمثل مرحلة القراءة وكسب العلم والثقافة، والبعد عن تضييع الوقت فيما لا ينفع.

من جانبهم، عبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم باتصال فضيلة الإمام الأكبر وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، واعدين فضيلته بأن يواصلوا النجاح والتفوق، وأن هذا الاتصال يمثل دفعة معنوية قوية لكل طالب بأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع.

هذا وقد أشارت مصادر بكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية إلى أنه سيتم إعلان النتيجة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة على موقع الأزهر التعليمي.

شاهد الصورة..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «بلماضي»: التاريخ لن يمنحنا الأفضلية أمام نيجيريا
» «وثائق سرية» تشعل بريطانيا
» طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار
» "الجيش" يحذر المتقدمين للحربية من هذا الأمر
» استقبال شعبي أسطوري للاعبي منتخب مدغشقر أثناء عودتهم
» أمريكا تمهد لفرض عقوبات على بوتين
» بالفيديو.. لحظة وفاة حارس مرمى داخل الملعب
» تأجيل المصادقة على "اتفاق الخرطوم" لأجل غير مسمى
» تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»
» هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة