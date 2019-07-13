» طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار

13 يوليه 2019 - 07:39 م

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على انتقال طارق حامد إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مقابل 4 ملايين دولار.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودي أن إدارة الفريق السعودي توصلت لاتفاق نهائي مع إدارة القلعة البيضاء يقضي بانتقال الدولي طارق حامد لصفوف العميد، بعد رفع العرض إلى أربعة ملايين دولار (حوالي 70 مليون جنيه مصري).

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف وصناعة مثله.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف الدوري بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل، حيث سيواجه الجونة والإسماعيلي والأهلي

الجدير بالذكر أن طارق حامد شارك مع منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة (1-0) الأسبوع الماضي.



