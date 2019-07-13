  • السبت 13 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

فضائح بالجملة.. نكشف أسرار مشاجرات «إعلاميّ الإخوان» بالخارج

جرينبلات

مفاجأة بشأن "حل الدولتين" في صفقة القرن

برلمان مصر.. انقلب السحر على الساحر

هل ترفع الحكومة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه؟

نجوم امم افريقيا

نجوم «فشنك».. «فى أوروبا هالله الله.. وفى مصر يعلم الله»

أرشيفية

بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

الاخوان

«الكتاتني» يكشف سر الخلاف المشتعل داخل الإخوان

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية

تعرف على نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل

كاف

أزمة عنيفة داخل «الكاف» قبل نصف نهائي أمم إفريقيا

الإيغور

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

محمد بن سلمان

5 أخبار عن «بن سلمان».. لا تصدقها

«بلماضي»: التاريخ لن يمنحنا الأفضلية أمام نيجيريا

الرياضة

بلماضى
بلماضى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»

#

«بلماضي» يُعاين أرضية ستاد القاهرة

#

«روهر» يعلن تشكيل نيجيريا أمام جنوب إفريقيا

#

«صلاح» لن يشارك في الودية الثانية أمام غينيا

الجزائر

نيجيريا

المصريون

بلماضى

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، جاهزية محاربي الصحراء لموقعة نيجيريا المقرر إقامتها غدًا على ملعب استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة :«لا يوجد فريق أفضل من الآخر في الدور قبل النهائي بناء على تاريخه، الأفضل على الملعب هو من سيفوز».

وأثنى بلماضي على بغداد بونجاح لاعب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، والذي كان قد أبدى أسفا وتأثرا شديدين إثر إهدار ضربة جزاء للفريق في المباراة أمام كوت ديفوار في دور الثمانية والتي انتهت بفوز الجزائر «4-3» بضربات الجزاء الترجيحية عقب التعادل «1-1»، في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بلماضي :«بغداد بونجاح هو أحد أفضل المهاجمين في العالم وسجل لنا أهدافا في التصفيات ويعمل لمصلحة الفريق، وإهدار ضربة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية العالم.»

وأضاف :«نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين».

وأوضح :«لعبت في استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2002، موقفي كلاعب مختلف تماما عنه كمدير فني وأتطلع الآن للفوز واستغلال خبرتي السابقة، وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريقا مختلفا وخسرنا، لكن غدا سأحاول تقديم ما هو أفضل.»

يشار إلى أن الجزائر فازت ببطولة أمم أفريقيا عام 1990عندما اقيمت على ارضه.، فيما فازت نيجيريا باللقب ثلاثة مرات أعوام 1980و1994و2013.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «بلماضي»: التاريخ لن يمنحنا الأفضلية أمام نيجيريا
» «وثائق سرية» تشعل بريطانيا
» طارق حامد في اتحاد جدة مقابل 4 ملايين دولار
» "الجيش" يحذر المتقدمين للحربية من هذا الأمر
» استقبال شعبي أسطوري للاعبي منتخب مدغشقر أثناء عودتهم
» أمريكا تمهد لفرض عقوبات على بوتين
» بالفيديو.. لحظة وفاة حارس مرمى داخل الملعب
» تأجيل المصادقة على "اتفاق الخرطوم" لأجل غير مسمى
» تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»
» هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» تراجع ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة