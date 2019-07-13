داعية سلفي: الإخوان تعمل على إنقاذ إيران

13 يوليه 2019 - 08:26 م

اتهم داعية سلفي، جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف إلى جانب إيران التي تواجه هذه الأيام ضغوطًا متزايدة من جانب الولايات المتحدة التي دعمت وجودها العسكري في الخليج، وسط تنامي الغضب السعودي الإماراتي تجاه طهران، في ظل اتهام الأخيرة باستهداف سفن نفطية.

وقال الداعية سامح عبدالحميد، إن "جماعة الإخوان تعمل حاليًا على تجميل الوجه الإيراني في المنطقة العربية؛ حفاظًا على استمرار التمويل الإيراني لأنشطة الجماعة".

وأضاف لـ"المصريون": "الإخوان" استشعرت خطر العقوبات الأمريكية على إيران؛ لأن الحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران يمنعها من تمويل الإخوان وحزب الله والحوثيين وحماس، وهناك موجة غضب إسلامي من مذابح إيران لأهل السنة في العراق وسوريا، ومجازر النظام الإيراني بمنطقة الأحواز السنية المحتلة من إيران، ومحاولات إيران زعزعة الأمن في السعودية والبحرين، وهناك تخوف عالمي من إرهاب إيران إذا امتلكت السلاح النووي".

وأشار إلى أن "جماعة الإخوان تقوم الآن بعمل خطة ممنهجة للترويج لإيران لمساندتها في نكبتها، حيث قامت قناة الشرق الإخوانية مؤخرًا بالترويج للفكر الشيعي على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"؛ من خلال نشرها برنامجًا يدعى "بتوقيت القاهرة"، للمذيع الإخواني عبد الله الشريف، يمجد فيه آية الله الخميني، قائد الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي، ووصفه بأنه المناضل".

وأكد عبدالحميد، أن "الشريف" أراد التخفيف من الضغط المفروض على نظام الملالي الشيعي؛ وذلك بالتغزل والتزلف لجمهورية ولاية الفقيه، ومحاولة تجميل الوجه القبيح للشيعة الذين يسبون الصحابة، ويلعنون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة زوجة النبي "صلى الله عليه وسلم".

وقال، إن "الشريف يُبالغ في الكذب حين يُصور الخميني الإرهابي على أنه بطل، فالخميني ابتدع نظام ولاية الفقيه، وهو الذي حوّل إيران إلى مصدر للتطرف والعنف وتهديد جيرانها، وتمويل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان".