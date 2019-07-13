قانون الإدارة المحلية.. مؤجل لأجل غير مسمى

13 يوليه 2019 - 09:07 م

على الرغم من المطالب المتكررة بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد؛ لإجراء انتخابات المجالس المحلية، إلا أن البرلمان أعلن أنه لن يتم مناقشته خلال الفترة الحالية.

وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه «سيتم إصدار قانون المحليات في دور الانعقاد القادم وليس الحالي»، دون أن يكشف عن أسباب التأجيل.

ويُعتبر قانون الإدارة المحلية الجديد، من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو يُحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ستُجرى من خلاله انتخابات المحليات.

سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن «جدول أعمال المجلس مضغوط للغاية وهناك قوانين كثيرة مهمة لم يتم الانتهاء منها، وربما يكون هذا سببًا في إرجاء القانون لدور الانعقاد القادم».

وأضاف لـ«المصريون»، أنه «لا أحد يعلم موعد مناقشة القانون خلال الجلسة العامة، وأيضًا لم يعلن أحد رسميًا عن سبب تأخر إصدار القانون على الرغم منذ انتهاء اللجنة منه منذ فترة طويلة، لكن كثرة القوانين غالبًا السبب».

عضو اللجنة، أشار إلى أن «البرلمان يسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى الانتهاء من قوانين مهمة مثل الإيجارات القديمة، التي يعتبر أحد القوانين الشائكة».

ولفت إلى أن «هيئة مكتب المجلس هي من لديها كافة المعلومات وما صدر عن المتحدث باسم المجلس ربما يكون تكهنات أو أنها جاءت بناءً على معلومات وردت إليه».

وأوضح أنه «ربما يتم إرجاء القانون لمجلس النواب القادم»، قائلًا: «بنسبة 50% ممكن يتناقش خلال دور الانعقاد وبنفس النسبة من الوارد تأجيله للبرلمان القادم، وهذا لا يعلمه أحد أيضًا».

وقال أشرف عزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن «اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية منذ نحو سنتين، وعلى الرغم من ذلك فإنه غير مدرج على جدول أعمال المجلس ولم يكشف أحد عن أسباب تأجيله كل هذه المدة»، فيما وصفه بأنه «أمر غريب وغير مفهوم»، على حد وصفه.

وأضاف لـ«المصريون»، أنهم طالبوا أكثر من مرة الكشف عن سبب عدم إدراج مشروع القانون غير أنهم لم يتلقوا أي رد، موضحًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية أن القانون سيصدر قريبًا.

وأشار إلى أن «تأخيره ربما يرجع لكون الحكومة لا تريده خلال هذه الفترة»، لافتًا إلى أنه «من الوارد أن الحكومة تريد إصداره في وقت ما تراه مناسبًا لإجراء الانتخابات، وهذا توقع وربما يكون هناك أسباب أخرى».

وتابع: «غالبًا القانون سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد القادم، لكن سيكون ذلك في نهاية دور الانعقاد»، مستطردًا: «الحديث عن أن سبب التأخير الضغوط سبب غير منطقي ولا أعده مبررًا».

وفي وقت سابق، صرح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بأن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، وبالتالي فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.

ولفت «السجيني»، إلى أنه يتمنى إقرار القانون في أسرع وقت ممكن خاصة مع دعوات الرئيس السيسي، لسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك.

ونوه في تصريحات صحفية، بأن اللجنة راعت في إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السري المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.