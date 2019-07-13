مدرب نيجيريا: استبعدت مهاجم الأهلي لهذا السبب.. ولن أنصح «صلاح»

13 يوليه 2019 - 09:36 م

لاعب كرة قدم فرنسي ألماني معتزل كان يجيد اللعب في خط الدفاع ويقود حاليًا أحد أكبر المنتخبات في القارة الإفريقية والمرشّح بقوة للظفر بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الصعود إلى نصف «كان 2019»، ويحمل الجنسيتين الألمانية والفرنسية، إنه "جيرنوت روهر" المدير الفنى لمنتخب نيجيريا.

التقى معه محرر «المصريون»، وتحدث عن كل ما يخص فريقه واستعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الجزائر، وجاء نص الحوار كالتالي:

كيف ترى استضافة مصر البطولة؟

مصر بلد رائع والبطولة نظمت بشكل رائع والافتتاح كان مبهرًا وأنا أعيش أحسن لحظاتي في مصر، والمشجعون هنا يتميزون بخفة الدم، أنا أشعر بأريحية شديدة في مصر وحقيقة هي بلد الأمن والأمان، وليس كلاما مرسلا ومنمقا، وامتلك ذكريات كثيرة هنا.

من خلال مشاركتك في البطولة ومتابعتك للمنتخبات المشاركة ما توقعاتك لها؟

هذه البطولة مختلفة حقا في كل شيء والمنتخبات المشاركة كلها جيدة، وأنا أتابع وبشكل جيد وأسجل الأخطاء كي أستفيد منها، وأصنع جملا تكتيكية جديدة، ولذلك من الصعب التوقع بمن سيحمل كأس البطولة.

مَن أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة الفريق الحالية؟

نفتقد خدمات تايرون إبويهى، ظهير أيمن بنفيكا البرتغالى، وأوجينى أونازى لاعب بوسط طرابزون سبور التركى، بسبب الإصابة التى حرمتنا من خدمات الثنائى، لكننا نملك بدائل مميّزة للغاية فى المراكز نفسها.

هل يستطيع الجيل الحالى من منتخب نيجيريا تكرار أمجاد الجيل السابق؟

أرفض مقارنة الجيل الحالى من اللاعبين بالجيل أو الأجيال السابقة، فنيجيريا عبر تاريخها لعب بقميص المنتخب نجوم كبار، فمن ينسى «جى جى أوكوشا» و«نوانكو كانو» اللذين كانا ضمن جيل ذهبى للنسور من الصعب تكراره، ومن الظلم أن أقارن بين اللاعبين الحاليين مع هذا الجيل.

وماذا تتوقع أن يحقق منتخب نيجيريا خلال مواجهته للجزائر؟

بالطبع مواجهة المنتخب الجزائري ليس أمراً سهلا بل في غاية الصعوبة وستكون أشبه بمعركة تكسير العظام بين الطرفين من الناحية الكروية فقط، حيث أنهم يمتلكون إرادة قوية للانتصار في كل مباراة، إلا أنني أتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونعبر تلك المواجهة.

وكيف استعددت لتلك المواجهة؟

حرصت خلال الفترة الماضية على جمع مباريات الجزائر السابقة ودراسة طريقة لعبهم بشكل جيد، لتحضير الخطة المُحكمة لمواجهتهم وبالطبع في كل الأحوال لا بد أن نتعامل مع الهدف، نعي تماما أن الجزائر فريق يمتلك العديد من النجوم، فضلا عن أنها المرشح الأول للفوز بالبطولة.

وما خطتك لمواجهة الجزائر؟

المنتخب الجزائري يمتلك خط هجومي قويًا، سأحرص على تضيق الثغرات والمساحات عليه، مع الدفع الهجومي لإحراز الهدف الأول كي يحصل اللاعبين على الثقة ومن هنا نستطيع امتلاك زمام المباراة.

من اللاعب الأكثر خطورة أمامك في مواجهة الغد؟

ومن سواه "رياض محرز" مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومحاربي الصحراء، هو فريق في حد ذاته يستطيع تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، ويأتي بعده "بغداد بونجاح".

من وجهة نظرك.. هل ابتعد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية؟

بكل تأكيد، بعد خروج المنتخب المصري مبكرًا من كأس الأمم الإفريقية، وأصبح المرشح الأول للفوز بها السنغالي ساديو مانى.





فيما يخص محمد صلاح ومستقبله بشأن البقاء في ليفربول أو الانتقال إلى يوفنتوس أو ريال مدريد، في رأيك ما الأفضل بالنسبة له؟

اعتقد أنه ناضج بما يكفي ليتخذ القرار المناسب بالنسبة له بالتشاور مع أسرته ومدير أعماله، لذا لا يمكن أن أقدم له نصيحة، كل ما يمكن أن أقوله أنه يستحق اعجابي بما يقدمه مع الريدز.

فيما يتعلق بجونيور أجايى، هل سيكون له مكان في خطتك المستقبلية مع المنتخب النيجيري بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الأهلي؟

كل لاعب جيد لديه الفرصة من أجل الانضمام للمنتخب، نحن نمتلك عدد كبير من المهاجمين المميزين، أنتم شاهدتم المهاجم الذي قمنا بتجربته أمام منتخب مصر، لاعب طويل القامة، ولم يكن لدينا لاعب بتلك الصفات، لذا قررنا أن نمنحه الفرصة.

بالنسبة لأجايى، بالطبع الباب لم يغلق باب الانضمام للمنتخب مستقبلًا في وجه أي لاعب، لكن المنافسة قوية، وعليه أن يكون أفضل وأفضل، وأقوى وبعدما سينضم للمنتخب ونشاهده لما لا؟!.







هل لو كان أجايى يلعب في أوروبا مثل عبدالله شيهو، هذا الأمر سيمنحه فرصة مع المنتخب؟

المستوى في الدوري المصري أيضًا جيد، لقد شاهدته بالفعل وكان ذلك في مباراة ودية بلندن قبل عامين، وكان يمتلك الفرصة لإظهار قدراته لكن نحن نمتلك عناصر مميزة في الهجوم تنافس في دوريات كبرى بأوروبا، وهم يمتلكون أفضلية بالطبع لكنه يؤدي بشكل جيد وأعلم ذلك جيدًا.

في النهاية.. هل ستستمر مع المنتخب النيجيرى بعد نهاية البطولة الأفريقية؟

عقدى الحالى فى قيادة منتخب نيجيريا ينتهى فى شهر يوليو من العام المقبل 2020، وفى عالم كرة القدم لا يوجد شىء مضمون، والأمور تتغير سريعًا، فعلى الصعيد الشخصى لم أتخذ قرارًا نهائيًا بعد، لكن بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية ستتضح الرؤية ويتم تحديد كل شىء.