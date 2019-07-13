مقترح برلماني بتعيين أبناء المناطق المقام عليها مشاريع

13 يوليه 2019 - 09:46 م

قوبلت مطالبة النائب طلعت السويدي، بتعيين أبناء المناطق المقامة عليها مشاريع, بالرفض داخل مجلس النواب, معتبرين أن هذا الأمر مخالف لقانون العمل والدستور في شغل الوظائف الحكومية, وسيفسح بتعيين أشخاص ليس لديهم خبرة في العمل.

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدي، وزارة الكهرباء، بضرورة الوضع في الاعتبار، العمل على تعيين عدد من أبناء أي منطقة تقام عليها أي مشروعات خاصة بالوزارة.

وقال المهندس طلعت السويدي، إن على الوزارة مراعاة تعيين أبناء المناطق المقامة عليها المشروعات طالما الوظائف لا تحتاج إلى خبرات معينة.

وأعلنت وزارة الكهرباء مراعاة هذا الأمر، على أن تتم موافاة اللجنة بصورة من مسابقات التعيين التي يجرى الإعلان عنها.

وكشفت الوزارة، عن أنه سيجرى شحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، من خلال الهاتف المحمول في المرحلة المقبلة، تفاديًا لأي معوقات، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص مليار و700 ألف جنيه حدًا أدنى؛ من أجل تحويل الضغط الهوائي لكابلات أرضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحافظات هي التي تحدد الأماكن الأخطر التي تحتاج إلى تغيير الهوائي لكابلات أرضية.

وعبر النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عن رفضه للمقترح، معتبرًا أن هذا تمييز والكل ضد التمييز.

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "طالما المشروع مقام على أرض مصرية فيجب على الجميع أن يقدم للعمل؛ لأن اختيار أبناء المنطقة من دون غيرهم مخالف لأنه ضد القانون والدستور, أما في حال أن يقام مشروع في منطقة نائية فلا مانع من اختيار أبناء المنطقة، ولكن بشرط أن تكون هناك كفاءات وخبرات على أن يختار الشاب الذي يصلح للعمل".

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة، بالالتزام بالقانون، خاصة قانون الخدمة المدنية, "الذي نص على أن يكون هناك إعلان مسبق للتعيين، وعمل اختبارات وكفاءات؛ لأن هناك قانونًا يحكمنا، ولابد من أن نلتزم به حتى لا تكون مصر عبارة عن غابة؛ نظرًا لعدم الالتزام بالدستور".

وأشار "يحيى"، إلى أنه "عندما يتم اختيار أبناء المنطقة من دون غيرهم سوف تلعب الواسطة والمحسوبية دورها في اختيار عمال لا يصلحون للعمل في هذه الأماكن دون وجود خبرة أو كفاءة قادرة على تحقيق إنتاج وتقدم للمكان, وبالتالي لا نرى إلا رجوع للخلف".

من جانبه، قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب, إن "الاقتراح مخالف للدستور".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "الهدف من الاقتراح أن يتم تعيين أبناء المناطق المقام عليها مشاريع ربما كان مراعاة فرق المسافة للعمال الذين يأتون من خارج المحافظة, بجانب توفير الوقت؛ بسبب قرب مسافة العامل للمشروع, كما أن العامل الذي يأتي من محافظة أخرى سيطلب نقله بعد فترة معينة؛ مما يسبب عجزًا في المكان المعين به, أو ربما قد يكون لخفض نسبة البطالة في المحافظة التي سيقام عليها المشروع".

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلى أن "اختيار أبناء المنطقة مخالف لقانون العمل, حيث إنه لا تتوفر الشروط مثل إعلان مسابقة, أو اختبارات, ولكن في هذه الحالة سوف يتم اختيار الأشخاص دون كفاءة ومهنية, وسوف يظلم أصحاب الكفاءات والخبرة".