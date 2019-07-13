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13 قتيلا في اشتباك بين طالبان والشرطة في أفغانستان

عرب وعالم

هجوم في أفغانستان
هجوم في أفغانستان

المصريون ووكالات

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مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

ارتفعت حصيلة قتلى قوات الأمن إثر الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة طالبان بولاية بدغيس شمال غربي أفغانستان، السبت إلى 8، بحسب وزارة الداخلية.
ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن 8 من قوات الأمن قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون، إثر الهجوم.
ولفت أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وقال أيضا إن عددًا من المدنيين تضرروا في الهجوم، دون الإشارة إلى حجم الضرر.
وحول حصيلة القتلى من الحركة، قال رحيمي إن قوات الأمن قتلت 3 مسلحين من طالبان وأسرت اثنان.
ونقلت القناة عن مسؤولين في الصحة، لم تسمهم، أن الهجوم أسفر أيضًا عن مقتل مدنيين اثنين.
وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي استهدف وحاصر فندقا في مركز الولاية ما تسبب باندلاع اشتباك بين المهاجمين قوات الأمن استمر 5 ساعات.
وفي وقت سابق اليوم، كشف متحدث الداخلية عن مقتل 3 عناصر من الشرطة إثر الهجوم، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة. -

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