» التفاصيل الكاملة لزلزال منتصف الليل في القاهرة

13 يوليه 2019 - 11:10 م

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القاهرة تعرضت لهزتين أرضيتين خلال الساعات الماضية نتيجة أنشطة صناعية إنسانية.



وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية، أنه بالأمس في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، تم تسجيل هزة أرضية سطحية ضعيفة، بقوة 2.5 ريختر، وشعر به المقطم والمعادي وشرق القاهرة والتجمعات.



وتابع أن، السبت الماضي، في الساعة 12 منتصف الليل، حدثت هزة أرضية سطحية بواقع 1.7 ريختر.

