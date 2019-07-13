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تعليق ساخر لـ"أديب" على تطبيق "Face App".. هذا ما قاله

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن تطبيق "Face App" موجود منذ 2016، مضيفا: "تفتح النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي تلاقيها قلبت دار مسنين".
وعن شكل المطرب عمرو دياب في التطبيق، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "التطبيق ضرب، عمرو دياب مبيكبرش.. اللهم صلي على النبي الصحة بتكسر أي تطبيق".
وسخر "أديب"، من صورة لاعبي المنتخب بعد استخدامهم التطبيق، قائلا: "كلهم عجزوا في البطولة الأفريقية، مش محتاجين تطبيق".




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