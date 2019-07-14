» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين.. تعرف عليها

14 يوليه 2019 - 01:00 ص

أعلنت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار البنزين للربعين السابق والحالي من العام الجاري، وذلك حسب المعلن عنه في ساعة مبكرة من صباح الأحد.



وحسب المنشور بصحيفة «الرياض» السعودية، يأتي القرار وفقًا لإجراءات «حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة»، مع التنويه بأن الأسعار الجديدة «قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية».

