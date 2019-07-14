ماذا قال "أجيري" لأحد مرافقيه عن فشل المنتخب قبل رحيله بدقائق؟

14 يوليه 2019 - 05:58 ص

كشفت مصادر صحفية عما قاله خافيير أجيري - المدير الفني المقال لمنتخب مصر - لأحد مرافقيه في المطار عن خسارة المنتخب .



وقال أجيري لأحد مرافقيه قبل رحيله من المطار بدقائق إنه يتحمل المسؤولية الكامة عما وصل له المنتخب من مستوى وأنه كان يتمنى الظهور بشكل أفضل " حسب مصراوي.



وأكد أجيري في كلماته الأخيرة أنه مستاء جدا مما حدث للمنتخب تحت قيادته في البطولة الأفريقية، وأنه كان يرغب في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، لكن الأمور لم تكن على ما يرام.

