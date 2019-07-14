  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:15 ص
بحث متقدم
المستشار مرتضى منصور

مرتضى يوجه إهانات بالغة لكهربا: فاكر عربية الطرشي؟

كوفي كودجا

مصدر بالأزهر يكشف مفاجأة صادمة عن إسلام أشهر حكم بأفريقيا

كهربا

الخطيب يعلن انضمام "كهربا" للأهلي من بداية الموسم

أجيري

ماذا قال "أجيري" لأحد مرافقيه عن فشل المنتخب قبل رحيله بدقائق؟

الكويت

تسريب تفاصيل أغرب مكالمة لقائد الخلية الإخوانية بالكويت

اتحاد الكرة

ناقد رياضي يكشف تفاصيل جديدة عن مصير اتحاد الكرة

أديب

تعليق ساخر لـ"أديب" على تطبيق "Face App".. هذا ما قاله

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

هاني الناظر يحذر من استخدام تطبيق «FACEAPP»

الكويت

صحيفة كويتية تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان"

أرشيفية

أزمة جديدة تضرب سوق السيارات بسبب هذا القرار

تفاصيل ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالدقهلية

قضايا وحوادث

غدًا محاكمة أعضاء شبكة تبادل الزوجات بمصر القديمة
غدًا محاكمة أعضاء شبكة تبادل الزوجات بمصر القديمة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صحيفة كويتية تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان"

#

الكويت تعتقل مصريين بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

#

سقوط شقيقين بتهمة ترويج «تبادل الزوجات» بالدقهلية

#

ضبط 4 أشخاص لترويجهم أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية

تبادل الزوجات

تمكن ضباط بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شقيقين في قرية تابعة لمركز المنصورة لاتهامها بالترويج لـ"تبادل الزوجات" عبر صفحة على "فيس بوك".

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا يفيد رصد إدارة التوثيق والمعلومات لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لـ"تبادل الزوجات".

وبحص الـ IP الخاص بالأجهزة التي تنشر عبر تلك الصفحة أمكن التعرف على المتهمين الذي تبين أنهما شقيقان ، أحدهما موظف بصيدلية ، والآخر صاحب محل لبيع أجهزة الكومبيوتر.

وبضبطهما اعترفا خلال تحقيقات الشرطة أنهما قاما بإنشاء تلك الصفحة للترويج لتبادل الزوجات داخل المنزل الخاص بهما .

لكنهما في تحقيقات النيابة أنكرا صلتهما بالواقعة ، حيث قررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر
» مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بالسرطان
» فنانة شهيرة تهاجم زميلها الفنان: لا أطيقه وأشمئز منه
» تفاصيل ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالدقهلية
» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين.. تعرف عليها
» تفاصيل صادمة لوفاة طفل صعقا بالكهرباء في "حمام سباحة"
» التفاصيل الكاملة لزلزال منتصف الليل في القاهرة
» هل ترفع الحكومة راتب المعلم إلى 4 آلاف جنيه؟
» السودان.. تأجيل اجتماع "العسكري" و"التغيير" إلى الأحد
» بريطانيا تحدد شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة