الخطيب يعلن انضمام "كهربا" للأهلي من بداية الموسم

14 يوليه 2019 - 06:18 ص

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب أن محمود عبد المنعم "كهربا" سينضم إلى صفوف النادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل.



وقال "الخطيب" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "كهربا رايح تركيا مشوار مسافة السكة وارجع على النادي الأهلي".



وأضاف: "موضوع تركيا دا بس عشان ينهي علاقته بنادي الزمالك .. لكن هو راجع على الأهلي".



وأردف: "بعض الناس معتقدة إن كهربا هيرجع النادي الأهلي في شهر يناير بس أنا بقولك إن فيه حاجة كدا هتحصل وهنلاقيه مع الأهلي بداية من الموسم الجديد".



