» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بالسرطان

14 يوليه 2019 - 07:49 ص

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن نقل مواطنتها الفناة صابرين بو رشيد إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية على خلفية إصابتها ببعض الأورام في المخ.



وكانت "صابرين" أصيبت منذ فترة بفقدان في الذاكرة فضلا عن نومها بشكل مستمر ، ما دعا والدها إلى نقلها إلى المستشفى ليتبين إصابتها بورم ليمفاوي يتطلب بعض العلاجات الكيماوية.



وبالفعل تلقت "صابرين" العلاج ثم عادت للممارسة أعمالها الفنية قبل أن تعلن "هيفاء حسين" و "والدها أحمد بو رشيد" نقلها للعناية المركزة.



